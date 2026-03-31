Τραμπ: Δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμη ο πόλεμος στο Ιράν

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να ολοκληρωθεί σύντομα εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και κάνοντας λόγο για σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία της Τεχεράνης.

«Δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο CBS News, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη της επιχείρησης βρίσκεται «δύο εβδομάδες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα». Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Τραμπ είχε εκτιμήσει ότι η διάρκειά του θα κυμαινόταν μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων, ενώ η σύγκρουση βρίσκεται ήδη στην πέμπτη εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα. «Δεν έχουν πλέον στρατιωτική ισχύ. Έχουν χάσει σχεδόν όλα όσα διέθεταν. Βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση», δήλωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές αλλαγές στη δομή της εξουσίας στο Ιράν, αναφέροντας ότι έχει σημειωθεί «πλήρης αλλαγή καθεστώτος». «Έχουμε κάνει τη δουλειά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν περίπου δέκα χρόνια για την αποκατάσταση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η νέα ηγεσία στο Ιράν εμφανίζεται «πιο λογική» σε σχέση με το παρελθόν, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντικό παράγοντα για την πορεία των διαπραγματεύσεων και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ένας από τους βασικούς στόχους που είχε θέσει η αμερικανική πλευρά ήταν η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει εάν θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία η επιχείρηση χωρίς την πλήρη απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. «Δεν το σκέφτομαι καν. Απλά ξέρω ότι, ξέρετε, είναι τόσο βαθιά θαμμένο που θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε», είπε.

Αναφερόμενος στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, υποστήριξε ότι οι υποδομές έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.«Τελικά οι άνθρωποι παραδέχονται ότι ήταν εξόντωση. Είναι βαθιά εκεί κάτω. Και δεν κατάφεραν να το κάνουν. Ξέρετε, ακόμη και χωρίς πόλεμο δεν κατάφεραν να το κάνουν. Οπότε είναι αρκετά — είναι αρκετά — είναι αρκετά ασφαλές. Αλλά, ξέρετε, θα πάρουμε μια απόφαση» τόνισε.