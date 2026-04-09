Τραμπ: “Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία για εκεχειρία, θα ξεκινήσει το πιστολίδι”
Νέες απειλές για «πιστολίδι» στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με τους όρους της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε πριν από 24 ώρες εκτόξευσε το πρωί της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό – με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη σημαντικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επιτεύχθηκε», έγρα ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social σήμερα τα ξημερώματα.
Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι «αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμβεί αυτό, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε οι “πυροβολισμοί” ξεκινούν μεγαλύτεροι και καλύτεροι, και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς».
Όσο για το περιεχόμενο της εκεχειρίας υποστηρίζει «συμφωνήθηκε πριν από πολύ καιρό και παρά όλη την ψευδή ρητορική περί του αντιθέτου – ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ και το Στενό του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΑΣΦΑΛΗ».
Αν και δεν είναι απολύτως σαφές σε τι αναφέρεται ο Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικρίνει ιδιαίτερα τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με δηλώσεις του ανώτατου εθνικού συμβουλίου του Ιράν, οι οποίες φέρεται να έχουν αντικρούσει όσα είχε αποδεχτεί κατ’ ιδίαν το Ιράν στις συνομιλίες που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός.
«Εν τω μεταξύ, ο σπουδαίος στρατός μας φορτώνεται και ξεκουράζεται, προσβλέποντας, στην πραγματικότητα, στην επόμενη κατάκτησή του», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟭𝟭:𝟰𝟲 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟬𝟴.𝟮𝟲— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 9, 2026
All U.S. Ships, Aircraft, and Military Personnel, with additional Ammunition, Weaponry, and anything else that is appropriate and necessary for the lethal prosecution and…
- Το Ιράν ανακοίνωσε εναλλακτικές διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενο κίνδυνο ναρκών
- Προβλήματα στο Fuel Pass: “Κολλάει” στην ταυτοποίηση των στοιχείων των πολιτών – Τα ΚΕΠ καλούνται να τα λύσουν
- Νέο οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 15χρονο και του πήραν την μπλούζα του Άρη που φορούσε