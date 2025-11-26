MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγουδιστής δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια της συναυλίας του – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης έπεσε ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, γνωστός ως Mario, από μια γυναίκα κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Νιτρόιτ το βράδυ του Σαββάτου (22/11).

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε θεατής, η γυναίκα, η οποία φορούσε βέρα στο δάχτυλο, άρπαξε τον 39χρονο τραγουδιστή από τον καβάλο ενώ βρισκόταν στη σκηνή. Ο Mario φάνηκε να δυσανασχετεί, αλλά συνέχισε να ερμηνεύει, λέγοντας προς τη δράστη: «Σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».

Η χρήση του TikTok για την καταγραφή του περιστατικού έδωσε το στιγμιότυπο στη δημοσιότητα, με χρήστες να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια: «Αυτό είναι κυριολεκτικά επίθεση!», «Γιατί να πιστεύεις ότι αυτό είναι εντάξει;» και «Αυτό δεν είναι αποδεκτό με κανένα κριτήριο».

Σεξουαλική παρενόχληση Τραγουδιστής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Η Χριστίνα Σάλτη λύγισε on air μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της: “Πέρασε πολύ δύσκολα αλλά ήταν πολύ δυνατή”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα οι εργασίες επισκευής φαναριών στον κόμβο Θ. Σοφούλη – 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμαριάς

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς λέει ότι παρέλαβε τα πτώματα 15 Παλαιστίνιων κρατούμενων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται αύριο ο σταθμός μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Είναι ασφαλές να φάτε ένα ραγισμένο αυγό στην καρτέλα;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ακόμη και σήμερα οι υπογραφές για την αλλαγή σελίδας – Χατζόπουλος και Βεζυρτζής για την επόμενη μέρα