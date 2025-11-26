Τραγουδιστής δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια της συναυλίας του – Δείτε βίντεο

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης έπεσε ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, γνωστός ως Mario, από μια γυναίκα κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Νιτρόιτ το βράδυ του Σαββάτου (22/11).

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε θεατής, η γυναίκα, η οποία φορούσε βέρα στο δάχτυλο, άρπαξε τον 39χρονο τραγουδιστή από τον καβάλο ενώ βρισκόταν στη σκηνή. Ο Mario φάνηκε να δυσανασχετεί, αλλά συνέχισε να ερμηνεύει, λέγοντας προς τη δράστη: «Σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».

Mario checks married fan who groped him during his concert in Detroit:



“Stop playing with me.” pic.twitter.com/zZLX6t37xh November 25, 2025

Η χρήση του TikTok για την καταγραφή του περιστατικού έδωσε το στιγμιότυπο στη δημοσιότητα, με χρήστες να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια: «Αυτό είναι κυριολεκτικά επίθεση!», «Γιατί να πιστεύεις ότι αυτό είναι εντάξει;» και «Αυτό δεν είναι αποδεκτό με κανένα κριτήριο».