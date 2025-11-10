MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στον αέρα: Αεροπλάνο που μετέφερε βοήθεια για τους τυφώνες στην Τζαμάικα συνετρίβη – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα μικρό αεροπλάνο που κατευθυνόταν προς τη Τζαμάικα σε αποστολή βοήθειας για τον τυφώνα συνετρίβη σε μια λίμνη σε κατοικημένη περιοχή στο προάστιο Coral Springs του Fort Lauderdale το πρωί της Δευτέρας, στη Φλόριντα.

Οι αρχές ενημέρωσαν το Associated Press ότι κατά τις προσπάθειες διάσωσης δεν εντοπίστηκαν θύματα και δήλωσαν ότι η έρευνα πλέον έχει μετατραπεί σε επιχείρηση ανάκτησης, η οποία διεκπεραιώνεται από την τοπική αστυνομία.

Η κομητεία Broward, από όπου απογειώθηκε το αεροπλάνο και όπου συνέβη το δυστύχημα, φιλοξενεί μία κοινότητα, η οποία σπεύδει να δράσει για τη συλλογή ειδών βοήθειας μετά τον τυφώνα Μέλισσα. Ένας σφοδρός τυφώνας Κατηγορίας 5, η Μέλισσα χτύπησε τη Τζαμάικα στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Τζαμάικα

