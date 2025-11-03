Τραγωδία στο Νεπάλ: Τουλάχιστον επτά νεκροί από χιονοστιβάδα

Χιονοστιβάδα που χτύπησε βάση ορειβατών στο Όρος Γιάλουνγκ Ρί, στο Νεπάλ, τη Δευτέρα, είχε ως αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πέντε να τραυματιστούν.

Οι εθνικότητες των ορειβατών παραμένουν άγνωστες προς το παρόν, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν στην περιοχή, σύμφωνα με το CNN. Η κακοκαιρία που πλήττει το Νεπάλ από την προηγούμενη εβδομάδα έχει προκαλέσει χιονοθύελλες στα βουνά, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες διάσωσης. Ένα ελικόπτερο επιχείρησε να προσεγγίσει την περιοχή, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Το Όρος Γιάλουνγκ Ρί, που φτάνει τα 5.600 μέτρα υψόμετρο, θεωρείται κατάλληλο για αρχάριους ορειβάτες χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε μεγάλα υψόμετρα.

Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Έβερεστ. Η άνοιξη είναι η πιο δημοφιλής εποχή για αναβάσεις, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, ενώ εκατοντάδες αλλοδαποί ορειβάτες επιλέγουν να αναρριχηθούν σε μικρότερα βουνά τους φθινοπωρινούς μήνες, μεταξύ της βροχερής εποχής των μουσώνων και του χειμώνα.