MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στο Νεπάλ: Τουλάχιστον επτά νεκροί από χιονοστιβάδα

|
THESTIVAL TEAM

Χιονοστιβάδα που χτύπησε βάση ορειβατών στο Όρος Γιάλουνγκ Ρί, στο Νεπάλ, τη Δευτέρα, είχε ως αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πέντε να τραυματιστούν.

Οι εθνικότητες των ορειβατών παραμένουν άγνωστες προς το παρόν, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν στην περιοχή, σύμφωνα με το CNN. Η κακοκαιρία που πλήττει το Νεπάλ από την προηγούμενη εβδομάδα έχει προκαλέσει χιονοθύελλες στα βουνά, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες διάσωσης. Ένα ελικόπτερο επιχείρησε να προσεγγίσει την περιοχή, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Το Όρος Γιάλουνγκ Ρί, που φτάνει τα 5.600 μέτρα υψόμετρο, θεωρείται κατάλληλο για αρχάριους ορειβάτες χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε μεγάλα υψόμετρα.

Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Έβερεστ. Η άνοιξη είναι η πιο δημοφιλής εποχή για αναβάσεις, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, ενώ εκατοντάδες αλλοδαποί ορειβάτες επιλέγουν να αναρριχηθούν σε μικρότερα βουνά τους φθινοπωρινούς μήνες, μεταξύ της βροχερής εποχής των μουσώνων και του χειμώνα.

Νεπάλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: “Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε δύναμη”, δήλωσε ο ανιψιός του τραγουδιστή

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Βορίζια: Δεκάδες αστυνομικοί για την κηδεία του 39χρονου Φανούρη – Εγκαταλείπουν το χωριό μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Άρης Καβατζίκης: Ένιωσα σαν να περίμεναν τη Δανάη Μπάρκα με ένα δίκαννο στη γωνία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 22 ώρες πριν

1,2 εκατ. χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT, σύμφωνα με την OpenAI

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

“Δεν θα σας απογοητεύσω” το πρώτο μήνυμα Γκιλφόιλ στην Ελλάδα