Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ με δύο νεκρούς: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα κατά την προσγείωση – Δείτε βίντεο

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους στις 03:50 (τοπική ώρα) στο Χονγκ Κονγκ, καθώς το αεροσκάφος της Emirates στο οποίο επέβαιναν έπεσε στη θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος.

Το αεροσκάφος της Emirates που μετέφερε φορτίο εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι όταν φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, βγήκε από τον διάδρομο και κατέληξε στη θάλασσα. Τοπικά μέσα αναφέρουν πως οι 2 άνδρες -πέθαναν ακαριαία: ένας 30χρονος και ένας 41χρονος.

❗️🇦🇪🛬🇭🇰 – Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport… pic.twitter.com/2wGNXpTgHu October 20, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες από scmp.com αναφέρουν πως το αεροσκάφος δεν κατάφερε να σταματήσει έγκαιρα και έπεσε στη θάλασσα.

Ο ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε μέσω X πως το αεροσκάφος ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων. Πρόσθεσε πως ανήκε στην airACT, τουρκική εταιρεία που υπενοικιάζει αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Ο βόρειος διάδρομος του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ έκλεισε μετά το δυστύχημα και και οι άλλοι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν.