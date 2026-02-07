MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Σλοβακία: Δύο νεκροί που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

|
THESTIVAL TEAM

Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, χθες Παρασκευή, στα όρη Τάτρα της Σλοβακίας, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Νεκροί είναι δύο άνδρες από την Ουγγαρία, ηλικίας 37 και 38 ετών, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία του Πρεσόφ.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσαν στο σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων TASR ότι οι δύο άνδρες παρασύρθηκαν σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τη χιονοστιβάδα, την οποία ενδέχεται να προκάλεσαν οι ίδιοι, και θάφτηκαν στο χιόνι.

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, δεν κατέστη δυνατή η προσέγγιση ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η άφιξη σωστικών συνεργείων.

Ορειβάτες που αντιλήφθηκαν τη χιονοστιβάδα έδωσαν στους διασώστες το στίγμα της τοποθεσίας, βοηθώντας στον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τα θύματα χωρίς τις αισθήσεις τους και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο ανδρών.

Σλοβακία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Στο γήπεδο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη – “Δεν μιλιέται”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Άρης: Φωνάζει “παρών” ο Χόνγκλα ενόψει ΠΑΟΚ, νοκ άουτ ο Γαλανόπουλος

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Ηρώ Σαΐα για Σταύρο Ξαρχάκο: Από τα ωραία πράγματα που υπάρχουν στη σχέση μας είναι ότι δεν παρεμβαίνει στη ζωή μου και στη δουλειά μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 λεπτά πριν

Τσουκαλάς: Γιατί δεν εφαρμόζει ο πρωθυπουργός την απόφαση του ΣτΕ που υποχρεώνει την κυβέρνηση να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Σούπερ μάρκετ: Στο 2,45% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2026 – Θεαματική αύξηση 13,18% στα φρέσκα κρέατα

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ένας Κόσμος Βαριετέ” από σήμερα στο θέατρο Σοφούλη