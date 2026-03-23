Τραγωδία στην Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος που μετέφερε πάνω από 110 στρατιώτες – Δείτε βίντεο

Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το αεροσκάφος τύπου C-130, με περισσότερους από 110 επιβαίνοντες, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το Blu Radio.

Deadly crash shocks Colombia: Military aircraft goes down in Putumayo, with reports indicating 90 people killed in a devastating disaster near Puerto Leguízamo. March 23, 2026

Άγνωστο παραμένει ακόμη εάν υπάρχουν θύματα και ο αριθμός αυτών.