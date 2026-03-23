Τραγωδία στην Κολομβία: Πέθανε 18χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε την ώρα του αγώνα

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατέρρευσε το περασμένο Σάββατο (21/03) κατά τη διάρκεια αναμέτρησης των Μιγιονάριος στο πρωτάθλημα Κ20 της χώρας.

Ο Καστριγιόν μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο σε μεγάλο νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς, όμως, δεν τα κατάφεραν με αποτέλεσμα η Κολομβία να θρηνεί την απώλεια ενός νεαρού αθλητή. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν οι Μιγιονάριος τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/03).



Η ανακοίνωση του συλλόγου της Κολομβίας

«Οι Μιγιονάριος ενημερώνουν ότι το περασμένο Σάββατο 21 Μαρτίου, ο ποδοσφαιριστής Σαντιάγο Καστριγιόν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα του Εθνικού Πρωταθλήματος Κ20.

Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο υψηλής εξειδίκευσης στο βόρειο τμήμα της πόλης, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπό την παρακολούθηση εξειδικευμένων ιατρών του καρδιολογικού τομέα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Σαντιάγκο δεν κατάφερε να ανακάμψει και έφυγε από τη ζωή αυτή την Κυριακή, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια, τους συμπαίκτες και τους φίλους του.

Σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά. Η μπλε καρδιά είναι ραγισμένη. Ο πόνος μας κατακλύζει, μας γεμίζει ανημπόρια και βαθιά θλίψη.

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε το «δεκάρι» μας, τον συμπαίκτη μας, τον φίλο μας.

Ο Σαντιάγο δεν έπαιζε απλώς ποδόσφαιρο. Το ζούσε, το ένιωθε, το μοιραζόταν με ένα χαμόγελο που θα μείνει χαραγμένο σε όλους μας.

Προσευχόμαστε για την ψυχή του. Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνουμε μήνυμα δύναμης σε αυτή τη στιγμή που είναι αδύνατο να κατανοηθεί.

Σαντιάγκο, αγαπημένε μας συμπαίκτη, αναπαύσου εν ειρήνη».

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

Πηγή: newsbomb.gr