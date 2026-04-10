Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 12χρονος, φίλτρο τζακούζι ρούφηξε το πόδι του σε σπα ξενοδοχείου

Ένα αγόρι 12 ετών έχασε τη ζωή του όταν το πόδι του ρουφήχτηκε από φίλτρο τζακούζι σε ξενοδοχείο στην Ιταλία όπου έκανε τις πασχαλινές του διακοπές.

Ο Ματέο Μπραντιμάρτι βρισκόταν με τους γονείς του στο σπα του ξενοδοχείου Duca di Montefeltro στην Πενναμπίλι της Ιταλίας, όταν περίπου στις 10:30 το πρωί της περασμένης Κυριακής, το πόδι του ρουφήχτηκε από το στόμιο ενώ λειτουργούσε το σύστημα υδρομασάζ.

Έμεινε για 5 λεπτά κάτω από το νερό μέχρι να κλείσουν το τζακούζι

Ο 12χρονος παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από το νερό για σχεδόν 5 λεπτά, μέχρι που διασώθηκε από το προσωπικό του ξενοδοχείου, το οποίο κατάφερε να διακόψει την κεντρική παροχή ρεύματος και τη λειτουργία της αντλίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, βρίσκοντας το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση και ξεκινώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό του ρυθμό και στη συνέχεια κλήθηκε ελικόπτερο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο 12χρονος τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο στις 9 Απριλίου διαπιστώθηκε εγκεφαλικός θάνατος. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ουμπέρτο Γκραμέντσι, δήλωσε ότι οι γονείς του παιδιού, Μαουρίτσιο και Νικολέτα, έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων.

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Σόφη Πασχάλη: Εκεί, βυθισμένη στον πόνο, ζητούσα ένα σημάδι και τότε συνέβη κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω με τη λογική

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Για ρεκόρ συμμετοχής δρομέων ετοιμάζεται ο 9ος Λαϊκός Δρόμος “Παναγιώτης Αφαλής”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος για διακίνηση κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ο “χάρτης” πληρωμών από τις 15 έως τις 17 Απριλίου

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μιχάλης Μαρκάτης: Στα 17 βρέθηκα στο Άγιον Όρος με τον Άγιο Παΐσιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση στο “Παπαγεωργίου” η 61χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο