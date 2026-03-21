Τραγωδία στην Ιταλία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά από χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στη Βαλ Ριντάνα, στην Ιταλία.
Είκοσι πέντε άτομα από διάφορες ομάδες πεζοπορίας βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της τραγωδίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά έξι ελικόπτερα και περίπου 80 διασώστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένα άτομο αγνοείται.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη μεγάλη χιονοστιβάδα στο Μόντε Νεβόζο. Τότε είχαν χάσει τη ζωή τους έξι άνθρωποι, στο πιο σοβαρό ορειβατικό δυστύχημα των τελευταίων δεκαετιών στο Νότιο Τιρόλο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η διαδικασία των απολυμάνσεων στο λιμάνι για την αποτροπή μετάδοσης του αφθώδη πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο
- Δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο για επιθετικές επιχειρήσεις
- Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Και την ΕΡΤ την ενδιαφέρουν τα νούμερα αλλά μπορεί να μην κάνει τα πάντα για τα νούμερα