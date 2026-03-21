MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ιταλία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα

|
THESTIVAL TEAM

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά από χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στη Βαλ Ριντάνα, στην Ιταλία.

Είκοσι πέντε άτομα από διάφορες ομάδες πεζοπορίας βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της τραγωδίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά έξι ελικόπτερα και περίπου 80 διασώστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένα άτομο αγνοείται.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη μεγάλη χιονοστιβάδα στο Μόντε Νεβόζο. Τότε είχαν χάσει τη ζωή τους έξι άνθρωποι, στο πιο σοβαρό ορειβατικό δυστύχημα των τελευταίων δεκαετιών στο Νότιο Τιρόλο.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

