Τραγωδία στην Ιερουσαλήμ: 15χρονο αγόρι έπεσε από πολυώροφο κτίριο και σκοτώθηκε – Δείτε βίντεο
Ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10), όταν έπεσε από πολυώροφο κτίριο κατά τη διάρκεια της μεγάλης εκδήλωσης «Million Man Prayer Rally» στην Ιερουσαλήμ.
Όταν το παραϊατρικό προσωπικό από τις οργανώσεις United Hatzalah και Magen David Adom έφτασε στο σημείο, βρήκε τον έφηβο αναίσθητο, χωρίς σφυγμό και με σοβαρά τραύματα σε πολλαπλά σημεία. Παρά την άμεση ιατρική περίθαλψη, τα τραύματά του αποδείχθηκαν πολύ σοβαρά και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.
A 15-year-old boy fell from a high-rise near the central bus station and was pronounced dead at Jerusalem Haredi protest. pic.twitter.com/oWES10Pd3W— Clash Report (@clashreport) October 30, 2025
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο έφηβος έπεσε από ένα εργοτάξιο, στο οποίο βρισκόταν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.
‼️ BREAKING – Tragic: A 15-year-old boy has fallen from a high rise building under construction at the massive protest in Jerusalem.
He has been pronounced dead by emergency medical services. pic.twitter.com/UefwDkCDU1— Jewish Breaking News (@JBreakingNews) October 30, 2025
Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δείξιμος για την πρώην σύζυγο του Δόξα: Ο αδερφός μου αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν υπολογίζει ότι αυτό έχει στοιχίσει στο ανήλικο παιδί της
- Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο – Θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά
- Δένδιας: Εθελοντική στράτευση γυναικών το 2026 – Έχουμε το καλύτερο anti drone σύστημα για τα Bayraktar