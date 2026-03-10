MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ελβετία: Έξι νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε λεωφορείο που πήρε φωτιά – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (10/3) σε λεωφορείο στο Κερζέ της Ελβετίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Βίντεο και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ένα όχημα να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με τα αίτια της φωτιάς, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο Keystone-SDA. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα μόλις οι Αρχές αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για το περιστατικό.

Μαρτυρίες μιλούν για ένα άτομο που αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, ενώ η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην προσεγγίζουν το σημείο.

Ελβετία

