Τραγωδία στην Ελβετία: Έξι νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε λεωφορείο που πήρε φωτιά – Δείτε βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (10/3) σε λεωφορείο στο Κερζέ της Ελβετίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Βίντεο και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ένα όχημα να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. – Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A March 10, 2026

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με τα αίτια της φωτιάς, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο Keystone-SDA. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα μόλις οι Αρχές αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για το περιστατικό.

Μαρτυρίες μιλούν για ένα άτομο που αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, ενώ η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην προσεγγίζουν το σημείο.