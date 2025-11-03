Τραγωδία στη Βραζιλία: Νεκρή 28χρονη blogger από αδέσποτη σφαίρα σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών

Τραγικό θάνατο βρήκε μια blogger ταξιδιών, η οποία σκοτώθηκε όταν δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν σε ταξί, την ώρα που ξέσπασε ξαφνικά ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών στη Βραζιλία.

Η 28χρονη Barbara Elisa Yabeta Borges καθόταν στο πίσω κάθισμα του ταξί όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί στο Ρίο ντε Τζανέιρο, λίγες μόνο ημέρες μετά το μακελειό στις φαβέλες στη Βραζιλία.

Ο ταξιτζής που οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 28χρονη, είπε ότι άκουσε πυροβολισμούς να εκτοξεύονται προς το μέρος τους καθώς περνούσαν από τη γέφυρα Fundao την περασμένη Παρασκευή (31/10).

Στη συνέχεια φώναξε στην άτυχη Μπάρμπαρα να σκύψει, αφού άκουσε κάτι που έμοιαζε με «βόμβα» να εκρήγνυται στο αυτοκίνητό του.

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είπε: «Άκουσα έναν κρότο, οπότε προχώρησα πιο μπροστά και της είπα να σκύψει. Άνοιξα ακόμη και το αυτοκίνητο, αλλά σύντομα είδα ότι είχε πυροβοληθεί. Ήμουν απελπισμένος και ανησυχούσα για τη ζωή της. Έκανε κάποιους θορύβους, προσπαθώντας να αναπνεύσει. Εκείνη τη στιγμή, ήθελα μόνο να της σώσω τη ζωή. Λίγο πιο μπροστά, είδα ένα περιπολικό της αστυνομίας και με οδήγησαν στο νοσοκομείο. Ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί, ήταν σαν να είχαν ρίξει βόμβα στο αυτοκίνητό μου».

Η Μπάρμπαρα χτυπήθηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Geral de Bonsucesso. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η ταξιδιωτική blogger πέθανε τραγικά από το τραύμα που της προκάλεσε ο πυροβολισμός. Η αστυνομία ανέφερε ότι η ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών συμμοριών ήταν η αιτία του συμβάντος.

Το πρωί αυτού του Σαββάτου, η μητέρα, η πεθερά και ένας θείος της Μπάρμπαρα βρέθηκαν στο Ιατρονομικό Ινστιτούτο (IML) στο Κέντρο για να παραλάβουν τη σορό της.

Βαθιά συγκλονισμένη, η Andreia Assis, πεθερά της Bárbara, αφηγήθηκε ότι ο σύζυγος της νεαρής γυναίκας ήταν αυτός που ειδοποίησε την οικογένεια ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο. Είδε ότι το κινητό της τηλέφωνο ήταν στο Ομοσπονδιακό Νοσοκομείο Bonsucesso.

Παντρεμένοι από πέρυσι, η Μπάρμπαρα και ο σύζυγός της έκαναν σχέδια για την επέκταση της οικογένειάς τους. Ο σύζυγος της Μπάρμπαρα βρισκόταν στο Σάο Πάολο για δουλειά όταν έμαθε τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με την πεθερά του, του φάνηκε περίεργο που το GPS στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας του έδειχνε ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο. «Νομίζαμε ότι είχε αρρωστήσει ή είχε τραυματιστεί. Αλλά έφτασε σχεδόν άψυχη», ανέφερε.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι ώρες πριν από τους πυροβολισμούς, η Μπάρμπαρα έκανε μια ανάρτηση στα social media σχετικά με την αξία των ανθρώπινων σχέσεων.

Ο θάνατος της Μπάρμπαρα συνέβη μόλις λίγες μέρες πριν φτάσει στην πόλη για να απονείμει τα βραβεία Earthshot, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.