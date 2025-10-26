MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Σαρδηνία: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο, ο πυροσβέστης που έσπευσε για βοήθεια ήταν ο πατέρας του

|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στη Σαρδηνία, με έναν 25χρονο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του, πυροσβέστης της περιοχής, ήταν ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν για να απεγκλωβίσουν τα θύματα.

Το δυστύχημα συνέβη στο Τέμπιο όταν το όχημα, στο οποίο επέβαιναν πέντε φίλοι που κατευθύνονταν σε πάρτι, εξετράπη από την πορεία του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και έπεσε από γέφυρα, σε βάθος περίπου 15 μέτρων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Nuova Sardegna, ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και να τρέξει μέχρι ένα κοντινό σπίτι για να ζητήσει βοήθεια, καθώς στην περιοχή δεν υπήρχε σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, σε απόκρημνο έδαφος, προκειμένου να προσεγγίσουν το αυτοκίνητο και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Σαρδηνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες – Διέθετε δίκτυο 270 καταστημάτων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Ελαιόλαδο: Συγκρατημένη ικανοποίηση από τη φετινή παραγωγή

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης (video)

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Εβελίνα Παπούλια: Μεσολάβησαν άνθρωποι του καναλιού για να μπορέσω να φύγω από την άλλη δουλειά και να μην γίνει παρεξήγηση

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Εκπρόσωπος Κρεμλίνου: Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν- Τραμπ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Συνάντηση Τραμπ με τον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One: “Έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι”