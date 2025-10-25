MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Ρώμη: Ιάπωνας τουρίστας σκοτώθηκε πέφτοντας από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον

THESTIVAL TEAM

Ένας Ιάπωνας τουρίστας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής στη Ρώμη, όταν έπεσε από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον, ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, ο 69χρονος καθόταν πάνω στον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε τάφρο βάθους περίπου επτά μέτρων που περιβάλλει το μνημείο. Διασώστες έφτασαν στο σημείο, ωστόσο ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Η αστυνομία της Ρώμης έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο τουρίστας βρισκόταν στη Ρώμη με την κόρη του, η οποία κατέθεσε στις Αρχές ότι ο πατέρας της έχασε την ισορροπία του μετά από ξαφνική αδιαθεσία.

Η περιοχή γύρω από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστη από τουρίστες που σταματούν για να ξεκουραστούν ή να τραβήξουν φωτογραφίες. Το Πάνθεον, που κατασκευάστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό και είναι γνωστό για τον επιβλητικό θόλο του με το χαρακτηριστικό άνοιγμα, παραμένει ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Ιταλίας.

Η είσοδος στο μνημείο ήταν δωρεάν έως το 2023, οπότε και καθιερώθηκε εισιτήριο πέντε ευρώ – μια απόφαση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, χωρίς ωστόσο να μειώσει τη δημοτικότητά του. Μόνο το 2024 περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι το επισκέφθηκαν, με ουρές να σχηματίζονται καθημερινά στην Piazza della Rotonda.

