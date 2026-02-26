MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Γερμανία: Ηλικιωμένος συνεθλίβη από γερανό σε μάντρα με σίδερα

|
THESTIVAL TEAM

Ένας 82χρονος άνδρας που βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο σε μια μάντρα παλιοσίδερων στο Μόναχο της Γερμανίας, σκοτώθηκε από ένα γερανό.

Σε δήλωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι το αυτοκίνητο προοριζόταν για διάλυση και ότι ο άνδρας πρέπει να μπήκε μέσα χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Το περιστατικό συνέβη στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας στην περιοχή Obersendling του Μονάχου το απόγευμα της Τετάρτης και το περιστατικό δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (26/02).

Η αστυνομία ανέφερε ότι το ατύχημα συνέβη όταν ένας 60χρονος υπάλληλος της εταιρείας χειριζόταν τον βαρύ εκσκαφέα που χρησιμοποιείται για την αποσυναρμολόγηση παλαιών αυτοκινήτων.

Ο υπάλληλος χρησιμοποίησε τον γερανό για να συνθλίψει την οροφή του αυτοκινήτου και στη συνέχεια αναποδογύρισε το όχημα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μόνο τότε ένας μάρτυρας παρατήρησε ότι υπήρχε κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο.

Ο 82χρονος υπέστη θανάσιμα τραύματα όταν καταστράφηκε η οροφή του αυτοκινήτου.

Ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και έφτασαν στο σημείο πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ειδικό εξοπλισμό για να ανασύρει το σώμα του άνδρα από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, το αυτοκίνητο δεν ανήκε στον άνδρα που έχασε τη ζωή του.

Πιστεύεται ότι το θύμα, που ζούσε στο Μόναχο, βρισκόταν στο χώρο για να συλλέξει παλιοσίδερα.

Η τροχαία του Μονάχου ξεκίνησε έρευνα για το ατύχημα.

Πηγή: newsbomb.gr

Γερμανία

