Τραγωδία στα ανοιχτά των ακτών της Αλικαρνασσού – Νεκροί 14 μετανάστες σε ναυάγιο με φουσκωτή βάρκα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία με τουλάχιστον 14 νεκρούς σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ανοικτά των ακτών της Αλικαρνασσού, στη νοτιοδυτική Τουρκία, όταν βυθίστηκε φουσκωτή λέμβος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες ή/και πρόσφυγες.

Η τουρκική Ακτοφυλακή ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από κλήση λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ενός Αφγανού που κατόρθωσε να φτάσει σε βραχώδη περιοχή και τηλεφώνησε ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φουσκωτή λέμβος με 18 παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες βυθίστηκε δέκα λεπτά μετά την αναχώρησή της.

Σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής ανέσυραν τις σορούς 14 ατόμων, ενώ διεσώθησαν άλλα δύο άτομα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων δύο ατόμων με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής και ενός ελικοπτέρου.

Αλικαρνασσός Μετανάστες

