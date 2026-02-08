MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία σε λούνα παρκ στην Ινδία: Νεκρός αστυνομικός από κατάρρευση αιωρούμενης κούνιας – 13 τραυματίες

|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Φαρινταμπάντ της Ινδίας, όταν αιωρούμενη κούνια σε λούνα παρκ έσπασε εν ώρα λειτουργίας και κατέρρευσε στο έδαφος, προκαλώντας τον θάνατο ενός αστυνομικού και τον τραυματισμό τουλάχιστον 13 ατόμων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην κούνια επέβαιναν περίπου 15 άτομα τη στιγμή του ατυχήματος, όταν ο μηχανισμός παρουσίασε βλάβη και κατέρρευσε από ύψος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής, με ορισμένους να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Ο νεκρός αστυνομικός ταυτοποιήθηκε ως ο Jagdish Prasad, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία στο λούνα παρκ τη στιγμή του δυστυχήματος. Όπως ανέφερε ανώτερος τοπικός αξιωματούχος, ο Prasad προσπάθησε να βοηθήσει και να σώσει τους επιβαίνοντες, επιδεικνύοντας γενναιότητα, ωστόσο υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αστυνομικός επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί τον ερχόμενο Μάρτιο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη συγκίνηση στην υπόθεση.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας πιθανές παραλείψεις στη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του λούνα παρκ. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έλεγχος για την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται να αποδοθούν ευθύνες στους υπευθύνους.

Ινδία

