ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Συμβάλλαμε στη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Γάζα – Παράνομες οι ενέργειες του Iσραήλ

|
THESTIVAL TEAM

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με ανακοίνωσή του σχολιάζει τη συμβουλευτική γνωμοδότηση που εξέδωσε σήμερα το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) σχετικά με την υποχρέωση του Ισραήλ, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, να διευκολύνει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι με τη γνωμοδότησή του το Διεθνές Δικαστήριο «καταδεικνύει σαφώς τις παραβιάσεις του νόμου από το Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι οποίες αντιβαίνουν στις διεθνείς υποχρεώσεις του».

«Η συμβουλευτική γνωμοδότηση του ICJ έδειξε ότι τα συνεχιζόμενα εγκλήματα του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού, καθώς και η παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας και η στοχοποίηση εγκαταστάσεων και προσωπικού του ΟΗΕ, με τη μη τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών του, συνιστούν παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

«Η γνωμοδότηση του Δικαστηρίου επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι οι προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να υπονομεύσει τις εντολές, τις δραστηριότητες και την παρουσία του ΟΗΕ και της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) στα κατεχόμενα εδάφη είναι παράνομες», τονίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τέλος, σημειώνεται ότι «η Τουρκία συνέβαλε στη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου με γραπτές και προφορικές καταθέσεις» και ότι «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού στον δίκαιο αγώνα του και θα υποστηρίζει αποφασιστικά τις προσπάθειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και την αποκατάσταση της Δικαιοσύνης».

Γάζα Ισραήλ Τουρκία

