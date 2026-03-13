MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σειρήνες ήχησαν στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ, στην επαρχία των Αδάνων, στη νοτιοανατολική Τουρκία, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Σειρήνες ακούσθηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία», μετέδωσε το πρακτορείο στην αγγλική υπηρεσία του, χωρίς να διευκρινίσει την ώρα του επεισοδίου ούτε να παράσχει άλλες λεπτομέρειες.

Από την άλλη, το τουρκικό κανάλι A-Haber έκανε λόγο για βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τη βάση στα Άδανα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι εικόνες που καταγράφηκαν και δημοσιεύτηκαν στα social media δεν είναι από χτύπημα του πυραύλου αλλά από θραύσματά του μετά την αναχαίτισή του. Πηγές που επικαλείται το τουρκικό μέσο λένε ότι δεν υπήρξε καμία έκρηξη από τον πύραυλο.

Δείτε βίντεο:

Αμερικανικά στρατεύματα σταθμεύουν στην τουρκική αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σειρήνες ήχησαν γύρω στις 03:25 (τοπική ώρα, 02:25 ώρα Ελλάδας) και επί πέντε λεπτά στα Άδανα.

Ένα φλεγόμενο αντικείμενο φαίνεται να πέφτει από τον ουρανό σε βίντεο που ανήρτησαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δύο πύραυλοι, που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καταστράφηκαν μέσα στον τουρκικό εναέριο χώρο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Τουρκία ανακοίνωσε την Τρίτη πως ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot αναπτύχθηκε στο κέντρο της χώρας, την επομένη της αναχαίτισης από το ΝΑΤΟ ενός δεύτερου πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν.

Τη Δευτέρα η Ουάσινγκτον έκλεισε το γενικό προξενείο της στα Άδανα και κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

