Τουρκία: Τρομακτικό τροχαίο με οδηγό μηχανής που καρφώθηκε σε βανάκι ενώ έτρεχε με 113 χιλιόμετρα – Δείτε βίντεο

Ανατριχιαστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε με την κάμερα στο κράνος του ένας οδηγός μηχανής στην Τουρκία, αφού όπως φαίνεται καρφώθηκε σε ένα βανάκι.

Ο οδηγός, παραλίγο να καταγράψει τον θάνατό του όταν έπεσε με τη μηχανή που οδηγούσε με 113 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα φορτηγάκι σε αυτοκινητόδρομο στην Προύσα της Τουρκίας, όμως στάθηκε πολύ τυχερός.

Με την κάμερα στο κράνος του κατέγραψε καρέ καρέ την σύγκρουση με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου στα τουρκικά μέσα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε ο ίδιος, η μηχανή έχει αναπτύξει ταχύτητα με τον αναβάτη της να σκάει αφρενάριστος σε φορτηγάκι που ήταν σταματημένο λόγω κίνησης και να περνά μέσα στην καμπίνα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός της μηχανής υπέστη μόνο κατάγματα στα χέρια.