Τουρκία: Τροχαίο με 8 νεκρούς και 26 τραυματίες στην Αττάλεια – Δείτε βίντεο

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή (1/2) στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ένα λεωφορείο ανετράπη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει και την χώρα μας. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 26 τραυματίστηκαν. Κάποιοι από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το μοιραίο λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, όταν ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο της Τουρκίας λόγω ολισθηρότητας. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο, υπήρχε έντονη ομίχλη. Σύμφωνα με αναφορές το λεωφορείο είχε αναπτύξει ταχύτητα.

🇹🇷 In Antalya, a bus failed to navigate a turn and overturned into a ditch



Six people were killed, 26 were injured.



The incident was confirmed by Antalya Province Governor Hulusi Şahin.

Antalya Döşemealtı'nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g — Haber (@Haber) February 1, 2026

«Οκτώ από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε ο κυβερνήτης Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών ή των θυμάτων.