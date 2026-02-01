MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Τροχαίο με 8 νεκρούς και 26 τραυματίες στην Αττάλεια – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή (1/2) στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ένα λεωφορείο ανετράπη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει και την χώρα μας. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 26 τραυματίστηκαν. Κάποιοι από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το μοιραίο λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, όταν ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο της Τουρκίας λόγω ολισθηρότητας. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο, υπήρχε έντονη ομίχλη. Σύμφωνα με αναφορές το λεωφορείο είχε αναπτύξει ταχύτητα.

«Οκτώ από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε ο κυβερνήτης Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών ή των θυμάτων.

