Τουρκία: Τραγικός θάνατος για 16χρονη που καρφώθηκε με τη μηχανή της σε φορτηγάκι – Δείτε βίντεο

Τραγικό θάνατο βρήκε η 16χρονη Ντέφνε Τσελίκ σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή που οδηγούσε στην πόλη Μερσίνη στη νότια Τουρκία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μηχανή με οδηγό την 16χρονη καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα φορτηγάκι σε μια διασταύρωση.

Μαζί με την 16χρονη στη μηχανή επέβαινε ένας 18χρονος φίλος της που τραυματίστηκε σοβαρότατα καθώς και οι δύο εκτοξεύτηκαν στον αέρα.