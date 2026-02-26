MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Τραγικός θάνατος για 16χρονη που καρφώθηκε με τη μηχανή της σε φορτηγάκι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό θάνατο βρήκε η 16χρονη Ντέφνε Τσελίκ σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή που οδηγούσε στην πόλη Μερσίνη στη νότια Τουρκία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μηχανή με οδηγό την 16χρονη καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα φορτηγάκι σε μια διασταύρωση.

Μαζί με την 16χρονη στη μηχανή επέβαινε ένας 18χρονος φίλος της που τραυματίστηκε σοβαρότατα καθώς και οι δύο εκτοξεύτηκαν στον αέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μητσοτάκης στο Προσυνέδριο της ΝΔ: Εσείς οι Εβρίτες κρατήσατε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή το 2020

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Η Πάμελα Άντερσον δεν θέλει μια νέα σχέση: Με το φλερτ είμαι καλυμμένη για έναν ολόκληρο χρόνο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Βιολάντα: Οι επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης μετά το πόρισμα του ΕΜΠ για τον σωλήνα προπανίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 31 λεπτά πριν

Συνελήφθη ξανά ο Χρήστος Μαυρίκης – Οδηγείται στη φυλακή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κικίλιας για νέα ταχύπλοα της Πυροσβεστικής: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 51 λεπτά πριν

Ταυτοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. 43χρονος που καλούσε σε επίθεση και εξύβρισε την Αφροδίτη Λατινοπούλου μέσω social media