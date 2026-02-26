Τουρκία: Τραγικός θάνατος για 16χρονη που καρφώθηκε με τη μηχανή της σε φορτηγάκι – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Τραγικό θάνατο βρήκε η 16χρονη Ντέφνε Τσελίκ σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή που οδηγούσε στην πόλη Μερσίνη στη νότια Τουρκία.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μηχανή με οδηγό την 16χρονη καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα φορτηγάκι σε μια διασταύρωση.
Μαζί με την 16χρονη στη μηχανή επέβαινε ένας 18χρονος φίλος της που τραυματίστηκε σοβαρότατα καθώς και οι δύο εκτοξεύτηκαν στον αέρα.
Mersin'de hafif ticari araç ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 16 yaşındaki Defne Su Çelik hayatını kaybetti, arkadaşı 18 yaşındaki Halil Samet Karadağ ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildihttps://t.co/SoH3F3AiwW pic.twitter.com/zhOkXS7JZQ— Karar Haber (@KararHaber) February 25, 2026
