MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Ποδοσφαιριστής σώζει τη ζωή γλάρου κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ποδοσφαιριστής κάνει… ΚΑΡΠΑ σε γλάρο την ώρα αγώνα ποδοσφαίρου στην Τουρκία και τον επαναφέρει στη ζωή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν εκτυλίχθηκε στον τελικό των Play-Off της 1ης Ερασιτεχνικής Λίγκας Κωνσταντινούπολης, διοργάνωση που κρίνει την άνοδο μέσω νοκ-άουτ αγώνων. Ο αγώνας διεξήχθη στο Ζεϊτινμπουρνού της Κωνσταντινούπολης, με αντιπάλους τις ομάδες Mevlanakapi Guzelhisar και Istanbul Yurdum Spor.

Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας από την περιοχή του. Η μπάλα χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο

Ο Ουγιανίκ δήλωσε ότι αρχικά δεν κατάλαβε τι είχε χτυπήσει, μέχρι τη στιγμή που πλησίασε και διαπίστωσε ότι επρόκειτο για γλάρο. Όπως ανέφερε, ένιωσε σοκ και βαθιά στενοχώρια, επισημαίνοντας πως «ήταν ένα ζωντανό πλάσμα».

Παρέμβαση με ΚΑΡΠΑ από τον αρχηγό

Ο αρχηγός της ομάδας, Γκανί Τσατάν, ήταν ο πρώτος που έσπευσε στο σημείο. Βλέποντας ότι ο γλάρος δεν αντιδρούσε και δυσκολευόταν να αναπνεύσει, προχώρησε ενστικτωδώς σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις.

Όπως δήλωσε, συνέχισε για περίπου δύο λεπτά, μέχρι που παρατήρησε κίνηση στα πόδια και τα μάτια του πτηνού. Στη συνέχεια, δόθηκε νερό και ο γλάρος μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου παραδόθηκε στο ιατρικό προσωπικό του αγώνα.

Ο Τσατάν ανέφερε ότι δεν διαθέτει επίσημη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και χαρακτήρισε την πράξη του ως μια αυθόρμητη προσπάθεια να σώσει το ζώο.

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Δημογλίδου: Η ΕΛΑΣ βρέθηκε στo Νοσοκομείο Νίκαιας, γιατί υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα – Καμία χρήση βίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Πάτρα: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε επιτυχώς 512 έκτακτα περιστατικά το τριήμερο του καρναβαλιού

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη Γενικός Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος των Εργατών

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Αργύρης Αγγέλου: Στο reunion του “Παρά Πέντε” ήταν σαν να κοροϊδέψαμε λίγο τον χρόνο, σαν να μην πέρασε μια μέρα

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ζέτα Μαρκυπούλια: Κλείστηκα για καιρό στο σπίτι, άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Συνεδριάζει αύριο υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής