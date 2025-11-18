Τουρκία: “Ο Ερντογάν θα συνομιλήσει μόνο με Ζελένσκι, δεν θα δει τον Γουίτκοφ ή Ρώσους αντιπροσώπους” λέει το ΥΠΕΞ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τούρκος πρόεδρος παρά τις πληροφορίες των ΜΜΕ για συναντήσεις με ρωσική αντιπροσωπεία και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δεν θα δεχτεί κανέναν άλλον αύριο πέρα του Ουκρανού ομολόγου του.

«Οι συνομιλίες θα είναι μόνο με τον Ζελένσκι», αναφέρουν οι πηγές του τουρκικού υπ. Εξωτερικών.