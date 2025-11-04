Τουρκία: Νέο κάλεσμα Οτσαλάν για πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία Άγκυρας – PKK

Ο φυλακισμένος ηγέτης των Κούρδων ανταρτών, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, απηύθυνε έκκληση για δράση «με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης» προκειμένου να προχωρήσει η τρέχουσα ειρηνευτική διαδικασία με την Τουρκία. Το μήνυμά του δημοσιοποιήθηκε σήμερα από Τούρκους βουλευτές.

«Για να περάσουμε σε μια θετική φάση, είναι απαραίτητο όλοι να επιδείξουν ευαισθησία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα», αναφέρει ο ιστορικός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), τον οποίο επισκέφθηκε τη Δευτέρα αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM.

Ο Οτσαλάν, που τον περασμένο Φεβρουάριο είχε καλέσει το κίνημά του να αυτοδιαλυθεί, παραμένει σε πλήρη απομόνωση από το 1999 στη φυλακή του νησιού Ιμραλί, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης.

Το PKK ανακοίνωσε στις 26 Οκτωβρίου την αποχώρηση των τελευταίων μαχητών του από την Τουρκία προς το βόρειο Ιράκ, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει πριν από περίπου έναν χρόνο από την Άγκυρα.

Κατά τη διάρκεια τελετής τον Ιούλιο, περίπου τριάντα ένστολοι μαχητές είχαν προβεί σε συμβολική καύση των όπλων τους.

Το φιλοκουρδικό κόμμα, τρίτη πολιτική δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, ζητά τώρα να ξεκινήσει η δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει το νομικό και πολιτικό σκέλος της διαδικασίας.

«Καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να αναπτυχθεί μια θετική, δημιουργική φάση και όχι μια καταστροφική ή αρνητική», τονίζει ο Οτσαλάν στο μήνυμά του. «Η οριστική επίλυση του κουρδικού ζητήματος μέσα στο νομικό πλαίσιο της Δημοκρατίας και μια σταθερή μεταβατική διαδικασία πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για το μέλλον», προσθέτει.

Από τον Αύγουστο, μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή εργάζεται για τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου ειρήνης, το οποίο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποφασίσει για την τύχη του Οτσαλάν και τις εγγυήσεις ασφαλείας των μαχητών του PKK.

Η απελευθέρωση του 76χρονου Κούρδου ηγέτη αποτελεί κεντρικό αίτημα του κινήματος. Τον Σεπτέμβριο του επετράπη, για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, να συναντηθεί με τους δικηγόρους του.

Σύμφωνα με αναλυτές, το PKK έχει αποδυναμωθεί ύστερα από δεκαετίες ένοπλης δράσης, η οποία έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50.000 ανθρώπους. Παράλληλα, η κουρδική κοινότητα —που υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί περίπου στο 20% του πληθυσμού της Τουρκίας, ήτοι σε 86 εκατομμύρια κατοίκους— είναι εξαντλημένη από τη μακροχρόνια σύγκρουση.