Τουρκία: Μακελειό από νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 20 τραυματίες

Μακελειό σημειώθηκε νωρίτερα στην Τουρκία, μετά από νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο, στην επαρχία Καχραμανμαράς.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα σε γυμνάσιο.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, ενώ, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί.

Στάλθηκαν στο σημείο πολλές αστυνομικές δυνάμεις και ο ανταποκριτής του CNN Türk, Burak Emek, μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το περιστατικό: «Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έξω από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 της Καχραμανμαράς. Στη συνέχεια, στάλθηκαν στο σχολείο πολλά ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις».

Υπενθυμίζεται πως και χθες υπήρξε ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης με αρκετούς τραυματίες.