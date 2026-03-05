Τουρκία: Η πορεία του βαλλιστικού πυραύλου – Τα τουρκικά ΜΜΕ αναλύουν τον κίνδυνο και τους πιθανούς στόχους

Την επικίνδυνη πορεία του βαλλιστικού πυραύλου που φέρεται να κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξήγησε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο αναφέρει πως αυτός καταρρίφθηκε πάνω από τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου με τη στρατιωτική συνδρομή του ΝΑΤΟ.

Όπως μεταδίδει στον ΣΚΑΪ από τα σύνορα Ιράν-Τουρκίας ο Μανώλης Κωστίδης, η Τεχεράνη αρνείται ότι ήταν αυτή που εκτόξευσε τον πύραυλο προς τη γειτονική χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε έντονη ανησυχία και προβληματισμός τόσο για τον κίνδυνο όσο και τους πιθανούς στόχους του πυραύλου, κάτι που φαίνεται και από τον διάλογο ανάμεσα στον στατηγό εν αποστρατεία Μεχμέτ Οκκάν και τον διευθυντή της Hurriyet Αχμέτ Χακάν στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk.

Ακολουθεί ολόκληρος ο διάλογος:

– Μεχμέτ Οκκάν: Οι βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύονται και δεν αλλάζουν πορεία. Τι μας είπαν στην ανακοίνωση; Πως πέρασε πάνω από το Ιράκ και τη Συρία. Εντοπίστηκε να κατευθύνεται στην Τουρκία και καταρρίφθηκε στα τουρκικά όρια.

– Αχμέτ Χακάν: Από πού ήρθε; A κατάλαβα ήρθε απο την πόλη Σίραζ. Δηλαδή οι Ιρανοί εκτόξευσαν τον πύραυλο από εδώ για να έρθει εδώ. Τι πύραυλος είναι αυτός;

– Μεχμέτ Οκκάν: Eίναι ένας βαλλιστικός πύραυλος και έχει καθορισμένη πορεία.

– Αχμέτ Χακάν: Δηλαδή ο πύραυλος έρχεται από εδώ. Πού αναχαιτίστηκε;



– Μεχμέτ Οκκάν: Στο σημείο αυτό.

– Αχμέτ Χακάν: Και ποιος το έπληξε;

– Μεχμέτ Οκκάν: Εδώ στα ανοιχτά του Ισραήλ υπάρχει ένα καταδρομικό των ΗΠΑ. Γίνεται η εκτόξευση του αντιαεροπορικού πυραύλου και τον κατέρριψαν.

Ερντογάν: Ζούμε μέσα στον κύκλο της φωτιάς

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως ο βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. «Ζούμε μέσα στον κύκλο της φωτιάς», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«Χωρίς αυτό το αγωνιστικό πνεύμα δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε με το κεφάλι ψηλά και την τιμή μας άθικτη για πάνω από 1.000 χρόνια στην πιο ταραγμένη περιοχή του κόσμου. Αν σήμερα ξεχωρίζουμε ως νησίδα σταθερότητας μέσα στον κύκλο της φωτιάς που μας περιβάλλει, το οφείλουμε πρώτα στον εθνικό μας χαρακτήρα, που δεν δέχεται ποτέ την υποδούλωση, και στη συνέχεια στην αποτρεπτική δύναμη του ηρωικού μας στρατού», δήλωσε αρχικά ο Ερντογάν, για να προσθέσει λέγοντας:

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η περιοχή μας, δεν αφήνουμε ποτέ στην τύχη την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας. Όπως και στο περιστατικό σήμερα το πρωί, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και λαμβάνουμε αμέσως τα απαραίτητα μέτρα. Επίσης, διατυπώνουμε τις προειδοποιήσεις μας με τον πιο σαφή τρόπο, για να αποτρέψουμε την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών».

