Τουρκία: Εισαγγελέας ζητάει να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 2.000 ετών στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου

Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είναι φυλακισμένος από το Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος και το κόμμα του, το μεγαλύτερο της τουρκικής αντιπολίτευσης, αρνούνται.

Βάσει του κατηγορητηρίου που παρουσιάσθηκε από τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου και 401 άλλοι κατηγορούνται για ανάμιξη σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται ότι ζημίωσε το κράτος κατά 160 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μια περίοδο 10 ετών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.