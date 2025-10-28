MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Δύσκολη νύχτα μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην περιοχή Μπαλικεσίρ – Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της δόνησης

THESTIVAL TEAM

Αναστατωμένοι παραμένουν στην Τουρκία από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ το βράδυ της Δευτέρας (27/10) με επίκεντρο την περιοχή Μπαλικεσίρ αφήνοντας πίσω τραυματίες, ενώ κάποια σπίτια κατέρρευσαν, ενώ κάποια άλλα υπέστησαν ζημιές.

Ο σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός εξαιτίας του μικρού εστιακού βάθους σε αρκετές περιοχές, όπως στην Κωνσταντινούπολη Σμύρνη, Προύσσα, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου.

Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για νεκρούς, ωστόσο, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν 19 άτομα από πτώσεις στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα. Οι κάτοικοι ξενύχτηκαν στους δρόμους, καθώς φοβούνται το ενδεχόμενο ενός νέου σεισμού. Σε πολλές περιοχές άνοιξαν δομές για να φιλοξενήσουν πολίτες τα σπίτια των οποίων υπέστησαν ζημιές.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

Η AFAD προειδοποίησε τους πολίτες να μην μπαίνουν σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές μετά τον σεισμό.

«Μην μένετε κοντά σε επικίνδυνα κτίρια. Διατηρήστε την επικοινωνία σας μέσω υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS) και λογισμικού ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω διαδικτύου. Ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις των επίσημων αρχών».

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στα social media: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ειδικά η AFAD, διεξάγουν σχολαστικά έρευνες.  Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Είθε ο Θεός να φυλάει τη χώρα και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφές».

Με ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης του Μπαλικεσίρ ανέφερε ότι… «λόγω του σεισμού, όλα τα σχολεία που λειτουργούν σε όλη την επαρχία θα κλείσουν για μία ημέρα στις 28 Οκτωβρίου. Οι έγκυες και οι ΑμΕα προσωπικό που εργάζονται σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς θα τεθούν σε διοικητική άδεια. Εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές μας στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα και το έθνος μας από όλες τις καταστροφές.

Σεισμός Τουρκία

