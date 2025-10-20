Τουρκία: Άνδρες έσωσαν μια ανάπηρη ηλικιωμένη από σίγουρο πνιγμό – Δείτε το βίντεο

Μία γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο παραλίγο να πνιγεί σε μια υπόγεια διάβαση στην Χατάι της Τουρκίας, με δύο άνδρες να είναι «φύλακες άγγελοί» της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του τοπικού τουρκικού μέσου ενημέρωσης “Hatay Press”, η ηλικιωμένη αγωνίζεται να κρατήσει το κεφάλι της πάνω από το νερό καθώς οι δύο άνδρες -σύμφωνα με πληροφορίες πυροσβέστες- περνούν μέσα από το ρεύμα για να τη φτάσουν. Την τράβηξαν έξω μαζί με το αναπηρικό της αμαξίδιο και τη μετέφεραν σε ασφαλές μέρος.

Δείτε το βίντεο

🇹🇷 In Turkey, a woman in a wheelchair nearly drowned in an underpass — watch how rescuers saved her



Footage published by the local Turkish outlet Hatay Press shows the woman struggling to keep her head above water as two men — reportedly firefighters — wade through the current… pic.twitter.com/DuWupgFUZm — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2025

Σημειώνεται πως στη νότια επαρχία οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και υποδομές, και αφήνοντας δεκάδες οχήματα κολλημένα στη λάσπη.