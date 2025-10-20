MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Άνδρες έσωσαν μια ανάπηρη ηλικιωμένη από σίγουρο πνιγμό – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μία γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο παραλίγο να πνιγεί σε μια υπόγεια διάβαση στην Χατάι της Τουρκίας, με δύο άνδρες να είναι «φύλακες άγγελοί» της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του τοπικού τουρκικού μέσου ενημέρωσης “Hatay Press”, η ηλικιωμένη αγωνίζεται να κρατήσει το κεφάλι της πάνω από το νερό καθώς οι δύο άνδρες -σύμφωνα με πληροφορίες πυροσβέστες- περνούν μέσα από το ρεύμα για να τη φτάσουν. Την τράβηξαν έξω μαζί με το αναπηρικό της αμαξίδιο και τη μετέφεραν σε ασφαλές μέρος.

Σημειώνεται πως στη νότια επαρχία οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και υποδομές, και αφήνοντας δεκάδες οχήματα κολλημένα στη λάσπη.

Τουρκία

