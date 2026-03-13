Τουρκία: “Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν”, λέει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή του πως ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε από τα στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανακοίνωση ανέφερε: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα αεροπορικά και πυραυλικά αμυντικά στοιχεία του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό έναντι οποιασδήποτε απειλής κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας, ενώ διεξάγονται συζητήσεις με τη σχετική χώρα για να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές του συμβάντος. Με προτεραιότητα την εθνική μας ασφάλεια, όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται και αξιολογούνται προσεκτικά», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.