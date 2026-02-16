MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα του Πακιστάν

Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα έξω από αστυνομικό τμήμα της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού. Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία που διακόμισαν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα παιδί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Φάιζαλ Καρίμ Κούντι, καταδίκασε τη βομβιστική επίθεση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Πακιστάν

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

