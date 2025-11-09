MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ στις Φιλιππίνες

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ, πριν πλήξει τη βόρεια Λουσόν, όπως αναμένεται.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

Άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότερες περιοχές σε όλη τη Λουσόν, την πιο πολυπληθή νήσο των Φιλιππίνων έχουν τεθεί στο υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, Μανίλα, παραμένει στο επίπεδο 3.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φιλιππίνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Πύθωνας 6 μέτρων τύλιξε τον λαιμό ξεναγού στην Ινδονησία για να τον πνίξει (video)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος έξω από κατάστημα, είχε οπλισμένο πιστόλι στο αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Χαλκίδα: Στη φυλακή 7 άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου σε οπαδικό επεισόδιο – Ελεύθερος με όρους ένας 30χρονος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Δολοφονία στην Φολέγανδρο: “Ο δολοφόνος προσπαθούσε 30 ώρες να κρύψει τα ίχνη του”, λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη: Είναι ντροπή να συζητάμε για κρεβάτια, να αφορίζουμε και να γενικεύουμε

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Μάρα Δαρμουσλή: Είχα τάσεις λιποθυμίας, προσπαθούσα να βρω τρόπους να χάσω πολλά κιλά