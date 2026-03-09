Τουλάχιστον 42 νεκροί από πλημμύρες στην Κένυα, εκκενώθηκε το Εθνικό Πάρκο Μασάι Μάρα

Ισχυρές πλημμύρες που έπληξαν την Κένυα προκάλεσαν δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, ενώ τουρίστες και εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από εθνικό πάρκο στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Στο Εθνικό Πάρκο Μασάι Μάρα (ένα μεγάλο εθνικό καταφύγιο θηραμάτων) στη νοτιοδυτική Κένυα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης επισκεπτών και προσωπικού καταυλισμών, μετά την υπερχείλιση ποταμών που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις.

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Mara Elephant Project Trust, Μαρκ Γκος, ο ποταμός Μάρα και ο ποταμός Τάλεκ υπερχείλισαν, γεγονός που οδήγησε πολλούς καταυλισμούς να εκκενωθούν προληπτικά.

Οι περισσότεροι τουρίστες είχαν ήδη απομακρυνθεί πριν από τη σφοδρή κακοκαιρία, σύμφωνα με τις αρχές, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Την ίδια στιγμή, στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, οι αιφνίδιες πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και καθυστερήσεις στις πτήσεις. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τουλάχιστον τους 42.

Ο αρχηγός της αστυνομίας στο Ναϊρόμπι, Τζορτζ Σέντα, δήλωσε ότι ορισμένα από τα θύματα πνίγηκαν, ενώ άλλα έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία. Προειδοποίησε επίσης ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Οι καταρρακτώδεις βροχές ξεκίνησαν την Παρασκευή 6 Μαρτίου και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες σε πολλές περιοχές. Οχήματα βυθίστηκαν στο νερό, ενώ οδηγοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους και να περπατούν μέσα σε νερό μέχρι τη μέση για να φτάσουν σε ασφαλέστερα σημεία.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλημμυρισμένα σπίτια, αναποδογυρισμένα οχήματα και δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας αναπτύχθηκε στρατιωτική μονάδα διάσωσης για να συνδράμει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ τα συνεργεία του Ερυθρού Σταυρού της Κένυας δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν ορισμένες πληγείσες περιοχές.

Ο γενικός γραμματέας του οργανισμού, Άχμεντ Ίντρις, δήλωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό και τη διάσωση εγκλωβισμένων κατοίκων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δημόσιας Διοίκησης της Κένυας, Τζέφρι Ρούκου, ανακοίνωσε ότι συντονίζει τις εθνικές προσπάθειες αντιμετώπισης της καταστροφής και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλειά τους.

Ωστόσο, αρκετοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι το Ναϊρόμπι ήταν απροετοίμαστο για τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα, αποδίδοντας τις εκτεταμένες πλημμύρες στα βουλωμένα συστήματα αποχέτευσης και στην έλλειψη προετοιμασίας των δημοτικών αρχών πριν από την έναρξη της βροχερής περιόδου.

Οι έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν την Κένυα από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκινά η περίοδος των μεγάλων βροχών. Στο παρελθόν, αντίστοιχα φαινόμενα έχουν προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις και λασπορροές, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους.