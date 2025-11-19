MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον 32 τραυματίες σε νέες επιδρομές της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones στο Χάρκοβο (βορειανατολικά), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, της τρίτης συναπτής που η πόλη υπέστη επίθεση.

Τις δυο προηγούμενες νύχτες ρωσικά πλήγματα, ιδίως με πυραύλους, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης 17χρονης.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου», με τουλάχιστον «11 εχθρικά drones», κατά τη διάρκεια της οποίας «εννιαώροφο κτίριο χτυπήθηκε και κατόπιν πήρε φωτιά». «Ο αριθμός των τραυματιών στο Χάρκοβο ανέρχεται μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 32», πρόσθεσε.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, πολύ κοντά στα σύνορα, δεχόταν «επίθεση εχθρικών drones» και ότι ακούγονταν «εκρήξεις».

Από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της στην ουκρανική επικράτεια, η Ρωσία στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους. Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας κι οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι δυνάμεις της Μόσχας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ρωσίας.

Στα μέτωπα των μαχών, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την προέλαση, ειδικά στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου υποστήριξε προχθές πως κυρίευσε ακόμη ένα χωριό. Τον Σεπτέμβριο, διεμήνυε πως είχε σκοπό να προχωρήσει σε επίθεση «σε βάθος» στην περιφέρεια αυτή.

Η Μόσχα συνεχίζει να απαιτεί από το Κίεβο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός την εκχώρηση εδαφών, de facto συνθηκολόγηση την οποία απορρίπτει η ουκρανική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

