Το τηλεφώνημα του 13χρονου που κολύμπησε για να σώσει την οικογένειά του

Οι αυστραλιανές αρχές δημοσίευσαν το τηλεφώνημα του Άουστιν Άππελμπι, του 13χρονου ήρωα που κολύμπησε επί ώρες σε σε ταραγμένα νερά για να ζητήσει βοήθεια για την οικογένειά του, στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το CNN, ο 13χρονος Άουστιν ακούγεται ήρεμος να περιγράφει την κατάσταση και να ζητά ελικόπτερο για να ψάξει για τη μητέρα του και τα δύο αδέρφια του, σε μια ηχογράφηση που δημοσιεύτηκε από την αστυνομία την Τετάρτη.

Η οικογένεια είχε κάνει paddleboarding και kayaking στα ανοιχτά της ακτής του Κουινταλούπ, στη Δυτική Αυστραλία, στις 30 Ιανουαρίου, όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα.

Ο Άουστιν κολύμπησε τέσσερα χιλιόμετρα μέχρι την ακτή και έτρεξε κατά μήκος της παραλίας για να βρει τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια.

Το τηλεφώνημα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης –

«Γειά σας, το όνομά μου είναι Άουστιν… Έχω δύο αδέλφια, τον Μπόου και τη Γκρέις. Ο Μπόου είναι 12 και η Γκρέις είναι οκτώ», είπε.

«Μας παρέσυρε η θάλασσα και χαθήκαμε εκεί έξω», πρόσθεσε ο Άουστιν.

«Δεν ξέρω τι ώρα ήταν, αλλά ήταν πριν από πολύ ώρα», είπε. «Δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε στην ακτή και η μαμά μου μου είπε να γυρίσω πίσω για να πάρω βοήθεια.»

«Νομίζω ότι είναι χιλιόμετρα στη θάλασσα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα ελικόπτερο για να τους βρούμε», είπε ο Άουστιν. «Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση τους αυτή τη στιγμή, και φοβάμαι πολύ.»

Ο Άουστιν πήγε προς την ακτή με το καγιάκ του, αλλά το εγκατέλειψε όταν άρχισε να μπάζει νερό, αφήνοντάς τον να κολυμπήσει πίσω. Μόλις έφτασε στην παραλία, έτρεξε δύο χιλιόμετρα για να φτάσει σε τηλέφωνο.

Ο νεαρός είχε την ψυχραιμία να ζητήσει ασθενοφόρο και για τον εαυτό του.

«Κάθομαι στην παραλία αυτή τη στιγμή, και πρέπει επίσης να εξηγήσω – νομίζω ότι χρειάζομαι ασθενοφόρο γιατί νομίζω ότι έχω υποθερμία», είπε.

«Είμαι εξαιρετικά κουρασμένος. Νομίζω ότι έχω θερμοπληξία, και νιώθω ότι πρόκειται να λιποθυμήσω.»

Ο αδελφός και η αδελφή του Άουστιν τελικά διασώθηκαν μαζί με τη μητέρα τους, την Τζοάν, 47 ετών, αφού βρέθηκαν να κρατιούνται από ένα paddleboard.

Μιλώντας στο 9News νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Άουστιν είπε ότι η σκέψη για την οικογένειά του τον ώθησε να συνεχίσει.

«Είπα απλά ‘εντάξει. Όχι σήμερα, όχι σήμερα, όχι σήμερα’», είπε. «Έπρεπε να συνεχίσω.»

Η αστυνομία επαίνεσε την γενναιότητα του Άουστιν

Η αστυνομία επαίνεσε τις ενέργειες του Άουστιν σε δήλωσή της την Τετάρτη.

«Η ικανότητα του Άουστιν να σκέφτεται καθαρά υπό πίεση δείχνει τον τύπο της ψυχραιμίας που βοηθά σημαντικά τους πρώτους ανταποκριτές κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η δήλωση.

Ο επικεφαλής αξιωματικός της αστυνομίας, αναπληρωτής σερτζάντ Άντριου ΜακΝτόνελ, είπε ότι ο Άουστιν βοήθησε την οικογένειά του να βγει από μια «εξαιρετικά κρίσιμη» κατάσταση.

«Ήταν σε πραγματική δύσκολη θέση, και ο χρόνος ήταν απολύτως κρίσιμος, δεδομένου του πόσο καιρό είχαν βρεθεί στο νερό και με το φως της ημέρας να εξασθενεί», είπε στη δήλωση.

«Αυτό που έκανε ο Άουστιν ήταν απολύτως εξαιρετικό», πρόσθεσε ο ΜακΝτόνελ. «Η γενναιότητά του και το θάρρος του σε αυτές τις συνθήκες ήταν αξιέπαινα, και οι ενέργειές του ήταν καθοριστικές για να υπάρξει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.»

Πηγή: news247.gr