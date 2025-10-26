MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το PKK ανακοίνωσε πως αποσύρει τις δυνάμεις του από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ

|
THESTIVAL TEAM

Η κουρδική οργάνωση ανταρτών Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε σήμερα πως αποσύρει όλους τους μαχητές από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Firat.

«Θέτουμε σε εφαρμογή την απόσυρση όλων των δυνάμεών μας από το εσωτερικό της Τουρκίας» με 25 μαχητές, άνδρες και γυναίκες, να έχουν ήδη μετακινηθεί στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το κίνημα.

Στην ίδια ανακοίνωση, κάλεσε την Τουρκία να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την επανένταξη των αγωνιστών του στην πολιτική ζωή.

«Τα νομικά και πολιτικά μέτρα» που απαιτούνται από τη διαδικασία και οι νόμοι που είναι «αναγκαίο για τη συμμετοχή στη δημοκρατική πολιτική ζωή πρέπει να προωθηθούν χωρίς καθυστέρηση», σημείωσε το PKK, που άρχισε πριν από σχεδόν έναν διαδικασία αφοπλισμού και ειρήνης με το τουρκικό κράτος.

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Συνάντηση Τραμπ με τον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One: “Έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Νένα Μεντή: Οι ηθοποιοί δεν έχουμε πλάτες, ποτέ δεν μας στήριξαν τα σωματεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

H “Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών” ανέλαβε την ευθύνη για τα γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Βολουδάκη για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Η πρόληψη δεν είναι φόβος, καμία γυναίκα δεν είναι μόνη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ο Γιαννάκης πανηγύρισε με τους παίκτες της ομάδας μετά τη νίκη επί του Περιστερίου – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Πώς φτιάχνεται σωστά ο κάθε τύπος τσαγιού – Τι προσφέρει το κάθε τσάι