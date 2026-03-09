Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς την Τουρκία

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι αναχαίτισε έναν ακόμη πύραυλο που κατευθύνονταν προς την Τουρκία.

«Το ΝΑΤΟ παραμένει σταθερό στην ετοιμότητά του να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους του από οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα X.

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι η αεράμυνα του ΝΑΤΟ κατέρριψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.