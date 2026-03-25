Το μήνυμα του Αντόνιο Κόστα για την 25η Μαρτίου στα ελληνικά: “Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!”
Με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφέρει ότι «Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, μια ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία και το αδάμαστο πνεύμα της χώρας».
Στο ίδιο μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο της Ακρόπολης, ο κ. Κόστα παραθέτει «Ελευθερία και Δημοκρατία – Freedom and Democracy» και εύχεται στα ελληνικά «Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!».
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε για την ημέρα, ευχήθηκε στα ελληνικά «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα» και, μέσω της πλατφόρμας του Instagram.
Today we celebrate Greece’s Independence Day, a moment to honor the country’s history and enduring spirit. 🇬🇷— António Costa (@eucopresident) March 25, 2026
Ελευθερία και Δημοκρατία – Freedom and Democracy.
Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες! pic.twitter.com/rfHx9DfzLU
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
