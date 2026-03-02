MENOY

Το Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά F-15, εκτινάχθηκαν εγκαίρως τα μέλη του πληρώματος

Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη F15 που εκτελούσαν πτήση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (USCENTCOM).

Και τα έξι μέλη του πληρώματος πραγματοποίησαν ασφαλή εκτίναξη, διακομίσθηκαν με ασφάλεια και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

