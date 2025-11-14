Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ουκρανικοί πύραυλοι Neptune έπληξαν το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας

Ουκρανικοί πύραυλοι κρουζ Neptune μεγάλου βεληνεκούς, έπληξαν το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι Neptune έχουν βεληνεκές 1.000 χλμ.

Пуск Украинской крылатой ракеты Р-360 «Нептун» по Новороссийску pic.twitter.com/9lv15HtaSi November 14, 2025

Το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου, που ισοδυναμούν με 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή το 2% της παγκόσμιας προσφοράς, την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, μετά από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ