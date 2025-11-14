MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ουκρανικοί πύραυλοι Neptune έπληξαν το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας

|
THESTIVAL TEAM

Ουκρανικοί πύραυλοι κρουζ Neptune μεγάλου βεληνεκούς, έπληξαν το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι Neptune έχουν βεληνεκές 1.000 χλμ.

Το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου, που ισοδυναμούν με 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή το 2% της παγκόσμιας προσφοράς, την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, μετά από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συνελήφθη επιχειρηματίας κέντρων σπα που υποσχόταν “επενδύσεις” σε παιχνίδια καζίνο – Το κύκλωμα άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ, θύμα και ο Σπύρος Μαρτίκας

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Θάλεια Ματίκα: Με τον Τάσο Ιορδανίδη πάθαμε μεγάλη καταστροφή, τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Το δημοψήφισμα ήταν το τέλος των ψευδαισθήσεων και η αρχή του δημοσιονομικού ρεαλισμού

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Γιώργος Παπαδάκης για νέο Καλημέρα Ελλάδα: “Είμαι αισιόδοξος, το περήφανος είναι σχετικό”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Εθνική: Άπαντες παρόντες στην προπόνηση της Ελλάδας ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 34 λεπτά πριν

Πλεύρης προς τους παράνομους μετανάστες: “Ζητήστε να επιστρέψετε, γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε”