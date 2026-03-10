Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, σειρήνες σε Μπαχρέιν και ΗΑΕ – “Θα επιτιθέμαστε με πυραύλους για όσο χρειαστεί”, λέει το Ιράν

Στις φλόγες του πολέμου είναι παραδομένη για 12η μέρα η Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν και τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο ενώ η Τεχεράνη απαντά με ομοβροντία πυραύλων και drones προς κεντρικές πόλεις του Ισραήλ αλλά και σε πρωτεύουσες χωρών του Κόλπου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα (ανατολικά), σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Νεκρό βρέφος στην Τεχεράνη

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι η σορός ενός κοριτσιού ενός έτους ανασύρθηκε από τα ερείπια ενός κτιρίου κατοικιών στην Τεχεράνη, το οποίο επλήγη από αμερικανικούς και ισραηλινούς πυραύλους.

Σειρήνες στα ΗΑΕ – Συνεχείς οι αναχαιτίσεις πυραύλων και drones

Τα ΗΑΕ αντιμετωπίζουν νέα επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων του Ιράν, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας, την 11η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones προερχόμενων από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

Το Ισραήλ λέει ότι έπληξε εκτοξευτήρα πυραύλων στο Ιράν

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ιρανικό εκτοξευτήρα πυραύλων, παραθέτοντας βίντεο από το πλήγμα, λίγη ώρα έπειτα από ομοβροντία εναντίον του εδάφους του από το Ιράν, που είχε αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες της αεράμυνας σε τομείς της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε νωρίτερα ότι επιδίωκε να «αναχαιτίσει την απειλή», που ανάγκασε χιλιάδες ισραηλινούς πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια. Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), δεν έκανε λόγο για θύματα.

Περί τη 01:30, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι «έπληξε τον εκτοξευτήρα πυραύλων ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον του κράτους του Ισραήλ» μέσα σε «δέκα λεπτά» και για «τέταρτη φορά» μέσα σε μια ημέρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Χθες βράδυ στις 23:00, πριν από την ιρανική ομοβροντία, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη.

Νεκρή 29χρονη σε πλήγμα του Ιράν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν

Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι 29χρονη σκοτώθηκε σε επίθεση του Ιράν στο βασίλειο, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Μανάμα, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X.

Η νέα επιδρομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοινώθηκε έπειτα από εκείνη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα με drone, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, στη Σίτρα –νότια από την πρωτεύουσα– καθώς και ιρανικό πλήγμα εναντίον μονάδας αφαλάτωσης νερού στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με τις αρχές.

«Θα επιτιθόμαστε με πυραύλους για όσο χρειαστεί»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις

ΗΠΑ «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» της Τεχεράνης, προσθέτοντας πως οι επιθέσεις αντιποίνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον κρατών στον Κόλπο θα συνεχιστούν «για όσο καιρό απαιτείται».