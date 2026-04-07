Το Ισραήλ βομβαρδίζει γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές στο Ιράν – Με “μπλακ άουτ” απειλεί η Τεχεράνη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα σιδηροδρόμους και γέφυρες στο Ιράν, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ισχυριζόμενος ότι οι επιθέσεις στόχευαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

«Χθες, οι πιλότοι μας κατέστρεψαν μεταγωγικά αεροπλάνα και δεκάδες ελικόπτερα σε μια ιρανική στρατιωτική βάση. Σήμερα, έπληξαν σιδηροδρομικές γραμμές και γέφυρες που χρησιμοποιούνται από τους IRGC», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Αλλά το κάνουμε αυτό όλο και πιο δυναμικά και με αυξανόμενη δύναμη», πρόσθεσε.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν στη ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε περίπου 10 «κομβικά» σιδηροδρομικά τμήματα και γέφυρες στο Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών να αποτραπεί η μετακίνηση οπλικών συστημάτων από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Με «μπλακ άουτ» απειλεί η Τεχεράνη

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, δήλωσε σήμερα μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο Reuters, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή της υπό πίεση».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι το Κατάρ μετέφερε χθες Δευτέρα το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της περιοχής, ότι εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι με τα πλήγματα αντιποίνων του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι «αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν επίσης τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ» που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 20.00 ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, εξυπνότερα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Σπουδαίο Λαό του Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.