To Ισραήλ βομβάρδισε ταυτόχρονα Τεχεράνη και Βηρυτό – Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ δέχθηκε επίθεση με drones και ρουκέτες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι άρχισε να εξαπολύει αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης και «θέσεων» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, την 18η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ διεξάγει «κύμα αεροπορικών επιδρομών ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ο στρατός του μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι άρχισε να εξαπολύει «νέο κύμα πληγμάτων εναντίον τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου βομβαρδίζονται

Τρεις συνοικίες της Βηρυτού βομβαρδίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, λίγη ώρα αφού ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό πως άρχιζε να διεξάγει πλήγματα εναντίον «υποδομών» της Χεζμπολά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το ANI, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τις συνοικίες Κααφάτ και Χαρέτ Χρέικ, στο νότιο τμήμα της πόλης, ενώ στοχοποιήθηκε επίσης διαμέρισμα σε ψηλό όροφο πολυκατοικίας στη Ντόχα Αραμούν, στον ίδιο τομέα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίθεση με drones και ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Επίθεση με drones και ρουκέτες εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη



Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, «τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία».



Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναφέρθηκαν σε επίθεση με τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.



Έκαναν επίσης λόγο για την πιο έντονη επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία από τότε που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή