Το Ισραήλ πιέζει για επιθέσεις στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ διαφωνούν – Ο ρόλος Κίνας και Ρωσίας

Διαφωνίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αναφορικά με τα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, επικαλείται το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το δίκτυο, αυτή τη στιγμή Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν συντονισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, αλλά προκύπτουν ορισμένες διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο επίθεσης στο Ιράν όσο οι διαπραγματεύσεις θα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το Ισραήλ φαίνεται να επιμένει πως ακόμη και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν επιθέσεις σε υποδομές και στρατηγικά σημεία του Ιράν, ώστε να διατηρηθεί η πίεση στην Τεχεράνη και να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα.

Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διπλωματική διαδικασία, να προκαλέσουν απρόβλεπτες εντάσεις στην περιοχή και να δυσχεράνουν τη συγκρότηση μιας σταθερής και διαρκούς συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η κατάσταση αυτή αποτυπώνει μια σύνθετη στρατηγική ισορροπία: ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μοιράζονται την επιθυμία να περιορίσουν την επιρροή του Ιράν στη Μέση Ανατολή, διαφωνούν ως προς τον βαθμό στρατιωτικής πίεσης που πρέπει να ασκηθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, το Ισραήλ σχεδιάζει, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Channel 12, να ζητήσει από τις ΗΠΑ να μεταφέρουν μέρος των βάσεών τους στην περιοχή στο έδαφός του και να ιδρύσουν νέες βάσεις στη χώρα μετά τη λήξη του τρέχοντος πολέμου.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα τους δώσει την ευκαιρία να «αναδιαμορφώσουν τον χάρτη» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ήδη ενεργές στην περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες προκλήσεις ασφάλειας

Το Ιράν βάζει μπροστά Ρωσία και Κίνα

Η Τεχεράνη από την πλευρά της, χρησιμοποιεί τη στρατηγική καθυστέρηση και την ενίσχυση του διαπραγματευτικού πλαισίου με τη συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας ως μέσο εξασφάλισης μεγαλύτερης πολιτικής και στρατιωτικής ασφάλειας.

Για αυτό άλλωστε δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει διεθνείς εγγυήσεις ότι η πρόταση δεν αποτελεί τακτική παραπλάνησης των ΗΠΑ, ώστε να αποφευχθεί η εμπλοκή σε συνομιλίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά σε βάρος της.

Έτσι επιζητά την συμμετοχή της Κίνας και της Ρωσίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστεγια να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης δεν θα είναι προσωρινή ή επιφανειακή, αλλά θα έχει εγγυήσεις και διεθνή νομιμοποίηση.

