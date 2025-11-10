Το Ισραήλ παρέλαβε το λείψανο του υπολοχαγού Γκόλντιν, πεσόντα στη Γάζα το 2014

Έπειτα από ένδεκα χρόνια, το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως επαναπατρίστηκε η σορός του ισραηλινού αξιωματικού Χαντάρ Γκόλντιν, που σκοτώθηκε το 2014 στη Λωρίδα της Γάζας: παραδόθηκε νωρίτερα στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε πως το λείψανο που παραδόθηκε χθες το μεσημέρι από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ταυτοποιήθηκε· ανήκε στον υπολοχαγό Γκόλντιν.

Με αυτό, η Χαμάς έχει παραδώσει 24 από τα 28 λείψανα ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας που υποσχέθηκε να επαναπατριστούν στο πλαίσιο της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.

«Ένδεκα χρόνια αναμονής»

Χθες το πρωί ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε πως επρόκειτο να παραδώσει εντός της ημέρας το λείψανο του αξιωματικού, το οποίο «βρέθηκε χθες (σ.σ. προχθές Σάββατο) σε υπόγεια σήραγγα» στη Ράφα.

Αντιπρόσωποι του ισραηλινού στρατού «ενημέρωσαν την οικογένεια του πεσόντος ομήρου υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν πως ο αγαπημένος της επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και η ταυτοποίησή του ολοκληρώθηκε», ανέφερε το γραφείο του κ. Νετανιάχου.

«Ξέρω τα δεινά που υπέμεινε η οικογένειά του (…) είμαστε ενωμένοι στην παράδοση (του λειψάνου του) στους γονείς και στην οικογένειά του», σχολίασε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ εξέφρασε επίσης ικανοποίηση μέσω X για τον επαναπατρισμό της σορού «έπειτα από 11 μακρά και οδυνηρά χρόνια».

Ο πόλεμος «απέδειξε ότι, όταν μαχόμαστε για τους στρατιώτες μας, νικάμε. Η νίκη σημαίνει πως ξαναφέρνουμε όλους τους ομήρους στο σπίτι και ξαναφέρνουμε όλους τους στρατιώτες στο Ισραήλ», δήλωσε ο πατέρας του αξιωματικού, ο Σιμχά Γκόλντιν.

Για τη Τζούντιτ Τουάτι, που ζει στη Ραμλά, στο κεντρικό Ισραήλ, «είναι κάποια ανακούφιση», καθώς «η οικογένεια θα μπορέσει επιτέλους να πενθήσει».

Σύμφωνα με τον στρατό, ο υπολοχαγός Χαντάρ Γκόλντιν σκοτώθηκε στα 23 του χρόνια την 1η Αυγούστου 2014, κατά τη διάρκεια αποστολής αναγνώρισης σε σήραγγα κοντά στη Ράφα, κατά τη διάρκεια ενός από τους προηγούμενους πολέμους ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Τρομοκράτες βγήκαν από υπόγεια σήραγγα» κι επιτέθηκαν σε στρατιωτικούς, σκοτώνοντας τον Χαντάρ Γκόλντιν και παίρνοντας το πτώμα του μαζί τους όταν μπήκαν ξανά στη σήραγγα, είπε χθες ο ισραηλινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν.

Τον Ιανουάριο, το λείψανο του Ορόν Σαούλ, που είχε σκοτωθεί στα 21 του χρόνια, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας την 20ή Ιουλίου 2014, ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό κι επιστράφηκε στη χώρα.

Επί χρόνια, τα λείψανα των δυο στρατιωτικών αυτών βρίσκονταν στο επίκεντρο των έμμεσων διαπραγματεύσεων του Ισραήλ και της Χαμάς, ενόψει ιδίως της αποφυλάκισης παλαιστινίων κρατουμένων.

Περιμένοντας «φυσιολογική ζωή»

Απομένουν πλέον τέσσερα πτώματα ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, τριών Ισραηλινών και Ταϊλανδού, που είχαν σκοτωθεί στην άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ αυτή η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς προχώρησε στην απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, κι επέστρεψε 24 από τα 28 λείψανα ομήρων που απέμεναν στη Γάζα.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αποφυλάκισε 2.000 παλαιστίνιους κρατούμενους κι επιστρέφει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων για κάθε αποβιώσαντα ισραηλινό ή ξένο όμηρο που του παραδίδεται.

Παρότι γίνεται λόγος για πρόοδο στην εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Σάμα Ντιμπ, εκτοπισμένη από τη βόρεια Γάζα στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή παραμένει «ανήσυχη», με δεδομένη την αβεβαιότητα για «την επόμενη φάση», που προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς – το παλαιστινιακό κίνημα δεν τη δέχεται – και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Νιώθουμε ακόμη αιχμάλωτοι της κατάστασης», πρόσθεσε η τριαντάρα στο AFP.

«Θέλουμε να αποσυρθεί (ο στρατός του) Ισραήλ. Θέλουμε να επιστρέψουμε στα κατεστραμμένα σπίτια μας (…) για να ξαναφτιάξουμε τις υποδομές και τα σχολεία, να ξαναδώσουμε φυσιολογική ζωή στα παιδιά μας», υπερθεμάτισε άλλος εκτοπισμένος, ο Μοχάμεντ Ζάμλουτ.

Στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 69.169 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Ο πόλεμος βύθισε τον παλαιστινιακό θύλακο σε ανθρωπιστική κρίση.