MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων από τη Γάζα

|
THESTIVAL TEAM

Το Ισραήλ παρέλαβε σήμερα από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα δύο ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 και είχαν οδηγηθεί στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου το γραφείο του πρωθυπουργού της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας, «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα τα υποδεχθούν σε μια στρατιωτική τελετή…» προτού τα πάνε σε ένα εργαστήριο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για να ταυτοποιηθούν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Γάζα Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 15 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 30 Οκτωβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Σέρρες: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Νέοι βομβαρδισμοί στη Γάζα παρά τη δέσμευση του Ισραήλ στην εκεχειρία

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για το “καταστροφικό Clawback”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Ηράκλειο: Οι αγρότες έκλεισαν ξανά τον ΒΟΑΚ και άναψαν φωτιές – Δείτε εικόνες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτές είναι Λουτσέσκου-Μαλεζά στο ΠΑΟΚ-ΑΕΛ