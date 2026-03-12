Το Ισραήλ εξόντωσε τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης – Δείτε βίντεο
Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως εξουδετέρωσε έναν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που λειτουργούσε στη μονάδα πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, πρόκειται για τον Αμπού Δρ. Μοχαμαντί, κεντρικό παράγοντα στον στρατιωτικό συντονισμό μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, ενώ παράλληλα λειτουργούσε ως σύνδεσμος και μεσάζων μεταξύ της Χεζμπολάχ και ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.
Επιπλέον, ο Μοχαμάντι ήταν κεντρικός παράγοντας στην οικοδόμηση της στρατιωτικής ισχύος της Χεζμπολάχ στον τομέα των πυραύλων και εργάστηκε για την αποκατάστασή της μετά την Επιχείρηση Northern Arrows, επισημαίνουν οι IDF.
צה"ל חיסל מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026
צה"ל תקף מוקדם יותר השבוע, וחיסל את המחבל אבו ד'ר מחמדי, מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.
מחמדי היווה גורם מרכזי בתיאום הצבאי בין ארגון הטרור חיזבאללה… pic.twitter.com/tKwjQZ8XHH
