ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ εξόντωσε τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης – Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως εξουδετέρωσε έναν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που λειτουργούσε στη μονάδα πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, πρόκειται για τον Αμπού Δρ. Μοχαμαντί, κεντρικό παράγοντα στον στρατιωτικό συντονισμό μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, ενώ παράλληλα λειτουργούσε ως σύνδεσμος και μεσάζων μεταξύ της Χεζμπολάχ και ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.

Επιπλέον, ο Μοχαμάντι ήταν κεντρικός παράγοντας στην οικοδόμηση της στρατιωτικής ισχύος της Χεζμπολάχ στον τομέα των πυραύλων και εργάστηκε για την αποκατάστασή της μετά την Επιχείρηση Northern Arrows, επισημαίνουν οι IDF.

